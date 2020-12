The Promised Neverland 2: la nuova opening 'Identity' accompagna l'ultimo teaser trailer

Aniplex ha recentemente annunciato che il giovane cantante classe 1996 Kiiro Akiyama ha composto la sigla d'apertura di The Promised Neverland 2, la nuova stagione dell'anime di CloverWorks in arrivo il 7 gennaio 2021. L'Opening, intitolata "Identity", è stata utilizzata per accompagnare il breve teaser trailer pubblicato poche ore fa.

In calce potete dare un'occhiata alla clip e ascoltare le prime note del brano, che a primo acchito parrebbe essere un segno successore di "Touch Off" degli UVERworld. Il teaser in sé dura appena quindici secondi, ma mostra alcune importanti scene inedite tratte dalla nuova stagione. Negli ultimi istanti è anche possibile notare i due antagonisti principali, già presentati nell'ultima locandina ufficiale.

"Sono stato scelto per comporre l'Opening della seconda stagione di The Promised Neverland", ha dichiarato il cantante, "e non potrei essere più felice, visto il mio rapporto con il manga di Shirai e Demizu. L'influenza che manga e anime hanno avuto nella mia musica e incommensurabile, e sono orgoglioso di poter essere parte di questa magnifica serie". Il brano sarà disponibile all'acquisto poche settimane dopo il debutto della Stagione 2, e nello specifico il 27 gennaio 2021.

