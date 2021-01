The Promised Neverland 2: la nuova preview anticipa una colossale modifica alla storia

The Promised Neverland è tornato con una seconda stagione sorprendente, e con una valanga di differenze rispetto all'opera originale. Il trend a quanto pare non si fermerà con l'episodio 4, visto che la preview ufficiale condivisa pochi istanti fa anticipa altri importanti cambiamenti alla storia.

Tenendo gli spoiler al minimo, il teaser trailer anticipa il ritorno di Isabella, mostrata dietro le sbarre dopo gli eventi di Grace Field. La scena in questione è presente nel manga, ma viene rivelata con un flashback in una fase molto avanzata della storia, a una dozzina di capitoli dalla conclusione. Per il momento l'anime ha trasposto, seppur con molti cambiamenti, circa 60 capitoli su 181, mentre la scena mostrata nella preview è tratta dal capitolo 165.

Lo scorso dicembre, l'autore Kaiu Shirai aveva annunciato che l'anime di The Promised Neverland avrebbe incluso scene inedite, e oggi possiamo affermare con certezza che le modifiche sono tutt'altro che superficiali. Spiegare un ulteriore salto di circa 100 capitoli è davvero difficile, ma è possibile che l'autore stia lavorando con il team di CloverWorks per creare un finale originale, visto che l'ultimo arco narrativo è ritenuto il più debole del manga.

In tutti i casi, la serie è riuscita ad attirare l'attenzione dei fan, e chissà che le variazioni non si traducano in qualcosa di positivo. Vi ricordiamo che il quarto episodio sarà disponibile in Italia su VVVVID, a partire dalle 18:00 del 29 gennaio.