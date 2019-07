The Promised Neverland 2, nuove informazioni sulla produzione dell'anime!

La prima stagione di The Promised Neverland non ha bisogno di presentazioni, dato che l'anime è riuscito a ritagliarsi una grandiosa fetta di pubblico grazie a una storia coinvolgente e ricca di colpi di scena. Nel frattempo, direttamente dall'Anime Expo, trapelano nuove informazioni sull'attesissimo sequel.

In uno degli eventi dedicati a The Promised Neverland c'è stato lo spazio per il regista Mamoru Kanbe di rivelare qualche preziosa informazione sull'imminente seconda stagione della serie televisiva. Stando al director, infatti, lo staff pare stia riscontrando diverse "sfide e ostacoli" nell'adattamento della nuova parte, ma che non stanno limitando i lavori che stanno tuttora procedendo regolarmente. La seconda stagione, infatti, cambierà le prospettive, concentrandosi sulla promessa di Emma e sul motivo per la quale ha salvato i suoi fratelli da morte certa, puntando il tutto e per tutto sulla sopravvivenza in un mondo che non conoscono.

Il produttore di Aniplex, inoltre, aggiunge che l'anime è attualmente "in produzione", augurandosi di poter rivelare maggiori informazioni, quali data di uscita e trailer, il prima possibile. Nell'attesa che arrivino novità, dunque, non lasciatevi scappare questo bellissimo cosplay di Emma, nella speranza che l'atteso sequel possa arrivare nuovamente nel nostro Paese. Restiamo fiduciosi visti gli ottimi risultati riscontrati su VVVVID ma, in ogni caso, vi terremo aggiornati qualora avessimo nuove informazioni.

E voi, cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni del regista e del producer? Quando arriverà secondo voi The Promised Neverland 2?