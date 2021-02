The Promised Neverland 2 è in pausa per una settimana, sul web spuntano le prime critiche

In attesa dell'uscita italiana del quinto episodio di The Promised Neverland 2, atteso per questa sera alle 21:00 su VVVVID, Cloverworks ha confermato che l'anime andrà in pausa per una settimana, durante la quale sarà pubblicato un episodio riepilogativo. La puntata numero 6, dunque, non uscirà il 12 febbraio, bensì il 19 allo stesso orario.

I fan non hanno preso bene la notizia, visto che sembrerebbe suggerire problemi di produzione o altri tagli alla trama, che vi ricordiamo aver già subito un'impressionante mole di modifiche nell'arco dei primi episodi. In calce potete dare un'occhiata ad una serie di commenti dei fan.

Lo scorso dicembre l'autore Kaiu Shirai aveva annunciato che l'anime di The Promised Neverland avrebbe incluso scene inedite, e oggi possiamo affermare con certezza che non si tratta di cambiamenti superficiali. La serie di Cloverworks ha completamente saltato due archi narrativi e tagliato un personaggio molto importante, quindi non è impossibile che l'anime miri ad un finale anticipato, magari completamente originale.

In tutti i casi, vi ricordiamo che il recap della prossima settimana sarà incluso in un episodio aggiuntivo, e non nell'episodio 6. Le puntate della Stagione 2 rimangono dunque 11, con la sesta in programma per il 19 febbraio.

E voi cosa ne pensate di queste modifiche? Continuerete a seguire l'anime? Fatecelo sapere con un commento!