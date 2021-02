The Promised Neverland 2, proteste in rete: i fan vogliono la cancellazione dell'anime

La prima stagione di The Promised Neverland, datata inverno 2019, fece una buona riuscita e ottenne il favore del pubblico, tanto da portare l'anime a un rinnovo per una seconda stagione. A causa del Coronavirus gli episodi sono slittati ma alla fine The Promised Neverland 2 è tornato ma in modo frettoloso.

Questa fretta non è piaciuta ai fan che hanno poi dovuto assistere, episodio dopo episodio, a diversi tagli del materiale originale che ha cancellato archi narrativi, personaggi ed eventi, oltre che a tanta tensione. Per questo il voto di The Promised Neverland 2 è calato man mano su vari portali, come MyAnimeList. Ma dopo l'ultimo episodio i fan sono tornati alla carica su Twitter e altri social, chiedendone addirittura l'eliminazione dal palinsesto.

Programmato per 11 episodi totali più uno riassuntivo, mancherebbero cinque episodi prima dell'eventuale conclusione di The Promised Neverland 2, e nonostante ciò diventano sempre più numerose e infervorate le persone che urlano al disastro. Molti dei paragoni vengono fatti con Tokyo Ghoul, altro anime che vide completamente stravolta la storia originale scritta da Sui Ishida.

Mentre su MyAnimeList il voto continua a calare, ricordiamo che VVVVID ha reso disponibile The Promised Neverland 2x06 sottotitolato in italiano sul proprio portale.