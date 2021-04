The Promised Neverland 2: la seconda stagione è il peggior anime dell'era moderna?

Chi l'avrebbe mai detto che, dopo una prima stagione largamente apprezzata da migliaia di appassionati in tutto il mondo, l'adattamento anime di The Promised Neverland sarebbe finita dritta nell'occhio del ciclone. La stagione 2 è stata un colossale flop, un vero e proprio disastro.

Già in occasione del finale di stagione era diventato evidente quanto i fan non abbiano in alcun modo apprezzato The Promised Neverland 2, adattamento che poco o nulla eredita dal soddisfacente preqeul. Tra le pagine di Yaraon!, uno dei forum in Giappone più famosi per quanto riguarda il tema anime e manga, si è recentemente aperto un dibattito in merito alla serie di Cloverworks.

Prendendo in considerazione parametri importanti come quelli di Amazon Prime Video, dove la valutazione è di appena 1.9 stelle su 5, e My Anime List, dove l'anime ha ottenuto un punteggio medio di circa 5,73, i fan hanno decretato la seconda stagione come il peggior anime dell'era moderna, più precisamente dell'era Reiwa, in virtù anche dell'appartenenza del franchise ad una rivista tanto importante quanto famosa come Weekly Shonen Jump. L'opera ha infatti avuto moltissimi problemi in fase di realizzazione al punto tale che gli innumerevoli tagli, buchi di trama, abuso di CGI e molto altro, hanno reso impossibile comprendere gli avvenimenti della saga, il tutto tra l'altro condensato in pochi episodi.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa sentenza, siete d'accordo con l'opinione dei fan in Giappone? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.