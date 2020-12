The Promised Neverland 2: il secondo video promozionale svela nuovi dettagli sulla trama

Uno degli anime più attesi del 2021 è senza ombra di dubbio la seconda stagione di The Promised Neverland, che vedrà i bambini dell'orfanotrofio affrontare numerosi pericoli. E questo secondo video promozionale non fa altro che alimentare le aspettative degli appassionati.

Sul palco del Jump Festa 2021, evento annuale dedicato al mondo dei manga e degli anime, è stato presentato un secondo video promozionale per la nuova stagione di The Promised Neverland. Dopo essere riusciti finalmente a fuggire dall'orfanotrofio, ridotto ormai in cenere, Emma e Ray devono guidare i bambini nella foresta. Ma come è possibile notare nel trailer i pericoli sembrano essere numerosi.

La seconda stagione animata basata sull'opera di Kaiu Shirai e Posuka Demizu vedrà il ritorno alla regia di Mamoru Kanbe. A supervisionare gli script della serie ci sarà Toshiya Ono, affiancato dall'autore del manga. Per quanto riguarda la direzione dell'animazione The Promised Neverland 2 farà affidamento su Kazuaki Shimada, mentre la composizione sonora sarà affidata a Takahiro Obata. "Infinity", la sigla di apertura di The Promised Neverland, è stata realizzata da Kiro Akiyama.

La seconda stagione dell'opera di Shirai e Demizu doveva essere presentata a ottobre, ma è stata posticipata al mese di gennaio 2021 a causa della pandemia da coronavirus. In attesa di ulteriori informazioni, ecco il nuovo emozionante teaser trailer di The Promised Neverland 2.