The Promised Neverland 2: svelato il character design di un personaggio tanto atteso

Dopo aver scoperto la terribile verità su Grace Field, Emma e Norman hanno fatto partire la storia di The Promised Neverland innescando un tentativo di fuga. Tirando dentro anche il loro amico Ray e gli altri bambini più grandi dell'orfanotrofio, sono riusciti a fuggire dopo mesi di tentativi anche se perdendo proprio Norman.

Il ragazzo è scomparso a circa metà della prima stagione di The Promised Neverland, caduto vittima dei piani della mamma che alla fine è riuscito a metterlo all'angolo e a spedirlo. Il personaggio è quindi scomparso da allora e naturalmente non si è mostrato nel corso dei primi quattro episodi della nuova stagione di The Promised Neverland.

Il quinto episodio però ha continuato a modificare la storia vista nel manga di Kaiu Shirai e Demizu Posuka, e nel finale vediamo proprio Norman palesarsi davanti a Emma e Ray. Per questo CloverWorks ha adesso ufficialmente diramato il character design di Norman che torna ufficialmente nell'anime e darà sicuramente un'importante mano ai suoi vecchi amici, finiti alla deriva dopo l'assalto al rifugio visto in The Promised Neverland 2x04.

In basso possiamo vedere queste immagini con il nuovo look dell'orfano, cosa ne pensate? La prossima settimana la storia non continuerà dato che The Promised Neverland 2 avrà un episodio riepilogativo.