The Promised Neverland 2, ufficiale: anche l'autore del manga al lavoro sui nuovi episodi

Pochi istanti fa, il sito ufficiale dedicato all'opera di Kaiu Shirai e Posuka Demizu The Promised Neverland ha rivelato i nomi di tutti i componenti dello staff al lavoro sulla seconda stagione dell'anime. Oltre a confermare CloverWorks alla produzione e alcuni importanti ritorni, il sito rivela anche che l'autore del manga ha collaborato alla stesura del nuovo script.

A quanto pare, Mamoru Kanbe è tornato nel ruolo di regista presso Studio CloverWorks, mentre Toshiya Ono quest'anno ha svolto solamento un ruolo di supervisione, visto che la sceneggiatura è stata curata da Kaiu Shirai. Kazuaki Shimada torna in qualità di character designer e supervisore delle animazioni, quindi possiamo aspettarci una qualità pressoché identica a quella della Stagione 1. Tra gli altri, segnaliamo il ritorno Takahiro Obata alla composizione e di Katsunori Shimizu alla direzione sonora.

Lo studio ha anche ripubblicato la key visual mostratavi la scorsa settimana, finalmente disponibile in alta definizione. I due antagonisti mostrati nell'immagine sono anche presenti nell'ultimo teaser trailer di The Promised Neverland 2, pubblicato esclusivamente in Giappone pochi giorni fa.

Vi ricordiamo che la nuova stagione di The Promised Neverland debutterà il 7 gennaio 2021, e che molto probabilmente arriverà in simulcast anche in Italia. I nuovi episodi dovrebbero trasporre gli eventi raccontati nei Volumi dal 5 al 9 dell'opera originale.