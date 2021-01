The Promised Neverland 2x02 è su VVVVID: continua la fuga dei bambini

La prima stagione di The Promised Neverland è stata intrigante al netto dei suoi difetti. Abbiamo assistito su VVVVID prima e su altre piattaforme poi alla storia di Emma, Ray e Norman, bambini orfani che vivevano spensieratamente a Grace Field fino alla scoperta di un segreto inquietante che li ha obbligati a scappare da quella struttura.

Così come accaduto per la stagione 1, VVVVID sta portando The Promised Neverland stagione 2 con sottotitoli in italiano periodicamente, in contemporanea col Giappone. In The Promised Neverland 2x01 abbiamo assistito al nuovo mondo in cui sono stati calati gli orfani, stavolta alle prese con un territorio completamente sconosciuto e ricco di pericoli dietro ogni angolo.

Dopo l'uscita di lunedì, proprio in questi minuti VVVVID ha pubblicato The Promised Neverland 2x02 sottotitolato in italiano sulla sua piattaforma. Dopo aver superato indenni per un soffio gli inseguimenti del demone selvatico prima e degli inseguitori di Grace Field poi, Emma e Ray si sono trovati davanti due individui sconosciuti che si sono rivelati essere demoni.

Adesso i bambini sono di nuovo in pericolo oppure questi due figuri incappucciati decideranno sorprendentemente di aiutarli nel loro pericoloso viaggio?