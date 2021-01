The Promised Neverland 2x03 stravolge tutto: l'anime ora avrà una storia originale?

Quando viene annunciato un adattamento anime di un'altra opera, i fan si attendono spesso una fedeltà alta se non addirittura assoluta. Specie quando si tratta poi di opere famose, come nel caso di The Promised Neverland. Gli autori Shirai e Posuka hanno ormai concluso la loro avventura su Weekly Shonen Jump, ma l'anime è solo agli inizi.

Dopo vari rinvii, l'anime di The Promised Neverland 2 è cominciato ad alto ritmo lasciando già straniti i lettori del manga a causa della velocità di esecuzione e di alcune parti tagliate. Nella giornata di ieri 22 gennaio 2021 invece The Promised Neverland 2x03 è arrivato su VVVVID, segnando un ulteriore cambio di passo rispetto alla storia originale imbastita da Kaiu Shirai.

Salta quasi subito all'occhio per i lettori del manga di come la produzione abbia completamente tagliato alcune scene e rimosso vari riferimenti, ma soprattutto come la seconda parte dell'episodio sia completamente originale. Cloverworks ha infatti aggiunto scene non presenti nel manga e tagliato la presenza di alcuni personaggi che erano fondamentali per l'arco narrativo che sarebbe iniziato di lì a poco.

Insomma, sembra che lo studio d'animazione abbia deciso di intraprendere un'altra strada, con una storia inedita e originale per grossa parte. Bisognerà solo attendere un paio di mesi per scoprire quanto The Promised Neverland 2 risulterà diverso dal fumetto che fu pubblicato negli scorsi anni sulla rivista Weekly Shonen Jump.