The Promised Neverland 2x03 è su VVVVID: i bambini hanno raggiunto il loro obiettivo?

Archiviata la fase dell'evasione da Grace Field, i bambini di The Promised Neverland si sono lanciati in quella che può essere definita una vera avventura. Alle prese con un mondo sconosciuto, dove devono fare uso di tutte le loro capacità e della loro intelligenza, li abbiamo visti correre in The Promised Neverland 2x01 che ha aperto la stagione.

Dopo un primo episodio raccontato molto rapidamente, la storia di The Promised Neverland 2 si è concentrata sulla conoscenza dei due nuovi personaggi, i demoni Sonju e Mujika, i quali hanno reso ben chiare le loro intenzioni non minacciose verso i bambini. Inizia così a crearsi uno spaccato diverso nel mondo creato da Kaiu Shirai, che ha messo Emma, Ray e gli altri in cerca del loro prossimo obiettivo.

Quell'obiettivo sembra essere sempre più vicino in The Promised Neverland 2x03. La terza puntata è appena arrivata su VVVVID, il portale nostrano che ha fornito l'episodio sottotitolato in italiano. Ancora una volta senza titolo come gli episodi precedenti, Emma deve portare con sé i bambini fuori dalla foresta per raggiungere il misterioso punto B06-32. Troveranno altri ostacoli lungo il percorso o riusciranno finalmente a incontrare William Minerva senza perdite?

Il prossimo episodio di The Promised Neverland, il 4, arriverà sempre su VVVVID venerdì 29 gennaio 2021.