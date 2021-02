The Promised Neverland 2x04, tutti i capitoli adattati nell'episodio: sono più di 10

Ormai la situazione frettolosa di The Promised Neverland 2 è sulla bocca di tutti. Il primo episodio si era già fatto notare per una velocità eccessiva nell'adattamento degli eventi, finendo sotto l'occhio attento dei fan su Twitter e Reddit. Se il secondo aveva calmato la situazione, il terzo non ha fatto presagire bene per il futuro dell'opera.

Con The Promised Neverland 2x04 è stato cancellato un personaggio e forse anche un intero arco narrativo, tra i migliori del manga. Ma non solo, perché gli eventi narrati nello scorso episodio dell'anime sono ancora una volta tantissimi, raccontati velocemente e che riprendono porzioni diverse del manga. Vediamo quali sono.

Dopo aver visto nello scorso episodio gli avvenimenti dei capitoli dal 51 al 58, molti dei quali tagliati e ridotti, The Promised Neverland 2x04 parte con gli avvenimenti del capitolo 72 raccontati in modo estremamente veloce. La prima metà di episodio si articola poi prevalentemente con contenuti originali anche se ispirati a delle brevissime fasi del capitolo 59, 98 e 99, mentre la seconda parte si concentra sui capitoli dal 103 al 112. In soli 10 minuti, CloverWorks porta a termine un altro arco narrativo importante tagliandone quasi tutti i personaggi e gli eventi. Non mancano inoltre delle brevi scene tratte dal capitolo 170.

Un numero eccessivo di episodi che ci fa inoltre saltare da una fase all'altra della storia in modo sconclusionato e che potrebbe portare già al finale definitivo la storia di The Promised Neverland 2.