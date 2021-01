The Promised Neverland 2x04 disponibile su VVVVID: come proseguirà la storia?

La storia di The Promised Neverland si era fermata in versione animata con la fine della prima stagione. I bambini riuscirono a fuggire dall'orfanotrofio di Grace Field e ora sono in libertà, anche se hanno già assaggiato i pericoli insiti nel mondo esterno. Tra demoni selvatici e inseguitori, ora devono riuscire a sopravvivere.

La seconda stagione ha visto però negli scorsi episodi i bambini venire salvati da due misteriosi demoni, Mujika e Sonju, e poi sono riusciti a raggiungere il punto segnato dalla penna, il rifugio B06-32. The Promised Neverland 2x03 ci ha presentato l'edificio, le peculiarità della struttura ma anche alcuni misteri ansiogeni. Dalla scritta Help sul muro alla situazione dei condotti nascosti, c'è tanto ancora da capire, senza contare la chiamata al telefono che potrebbe essere di William Minerva.

Questi saranno risolti nella puntata successiva? Per saperlo, dovremo vedere il quarto episodio. E proprio in questi minuti, VVVVID ha reso disponibile sulla propria piattaforma con sottotitoli in italiano The Promised Neverland 2x04. Sarà un ulteriore passo necessario per capire la direzione che CloverWorks vuole dare alla stagione. Inoltre, con questo episodio arriveremo a un terzo della stagione, considerati i soli 11 episodi complessivi.