The Promised Neverland 2x04 fa saltare un arco narrativo e scomparire un personaggio

A inizio gennaio è arrivato su VVVVID The Promised Neverland 2, seconda stagione dell'attesissimo anime con i bambini di Grace Field. Emma e gli altri ragazzi evasi ora devono esplorare il mondo per scoprire come possono rimanere liberi senza rischiare di essere mangiati dalle misteriose creature che chiamano demoni.

Per farlo, hanno dovuto raggiungere il rifugio segnato dalla penna di William Minerva, B06-32, dove hanno trovato un avamposto disabitato pronto ad accoglierli. The Promised Neverland 2x04 disponibile su VVVVID da qualche giorno ci ha mostrato la nuova vita dei giovani ragazzi al rifugio. Giorno dopo giorno, i bambini fanno la conoscenza delle varie potenzialità dell'edificio, partendo dalla serra alla sala dei monitor, dai corridoi segreti fino ad arrivare anche all'ambiente circostante dove è possibile procacciarsi cibo di origine animale e vegetale.

Appare subito chiaro ai lettori del manga come però ci siano varie mancanze che portano a una completa esclusione dalla storia dell'anime di The Promised Neverland 2 del personaggio di Hugo e di un intero arco narrativo che avrebbe ulteriormente approfondito il mondo in cui i bambini si trovano e le creature che devono affrontare. Il quarto episodio potrebbe aver definitivamente sancito lo stacco definitivo rispetto al manga scritto da Kaiu Shirai e Demizu Posuka.