The Promised Neverland 2x06 arriva su VVVVID: la sorpresa diventa realtà

La prima stagione di The Promised Neverland si concluse con diversi applausi tra i fan nel marzo 2019, al termine di 12 episodi che ci fecero conoscere Emma, Norman e Ray e l'ambiente ostico in cui vivevano. Determinati a non morire, i bambini sono fuggiti dal finto paradiso di Grace Field, per ritrovarsi in un mondo completamente sconosciuto.

La storia di questi bambini fuggitivi è ripresa a gennaio 2021 con la seconda stagione, che solo la settimana scorsa si è fermata per un episodio riassuntivo. Questa scelta della produzione di The Promised Neverland è stata criticata dai fan, considerato lo scarso ammontare di episodi da riassumere in questo frangente. Abbiamo però rivisto Norman in un luogo in cui non ce lo si aspettava e ora non resta che capire come ha fatto a sopravvivere e quali sono i suoi obiettivi.

VVVVID ha messo a disposizione degli utenti The Promised Neverland 2x06 che risponderà a molte di queste domande. Con sottotitoli in italiano, vedremo qual è il nuovo destino dei bambini rimasti senza rifugio e chi sono i nuovi compagni di Norman. Il trailer di The Promised Neverland 2x06 ha sicuramente già mostrato molte di queste cose, ma cosa succederà nell'episodio? Vediamo cosa ci aspetta nella seconda fase dell'anime.