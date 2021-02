The Promised Neverland 2x06 si mostra in un trailer: la verità viene a galla?

A gennaio 2021 è ricominciata la storia dei bambini in fuga di The Promised Neverland che si svolgerà in 11 episodi totali. La seconda stagione è quindi ormai a metà della sua messa in onda e ci ha già permesso di ambientarci nel nuovo mondo in cui sono stati lanciati Emma, Ray e gli altri bambini fuggiti con successo da Grace Field.

La scorsa settimana, The Promised Neverland ha fatto una pausa per presentare un episodio riepilogativo di tutto ciò che è successo finora. Ma adesso la messa in onda riprende grazie a The Promised Neverland 2x06, mostratosi già con un trailer.

Dopo la disavventura nella città dei demoni, con due dei mostri mangiauomini che volevano mettere le mani sulla carne preziosa di Emma e Ray, il duo ha reincontrato Norman, comparso all'improvviso a salvarli. Intorno al ragazzino ora ruota quindi un mistero che sarà svelato nel trailer visibile in basso. Nelle immagini vediamo il gruppo di compagni di Norman mentre spiegano alcune verità sul mondo dei demoni e su cosa c'è da fare.

L'obiettivo di Norman sembra essere chiaro, e tutti gli spettatori italiani potranno saperne di più venerdì 19 febbraio alle ore 21:00, quando il portale VVVVID renderà disponibile in streaming The Promised Neverland 2x06.