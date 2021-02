The Promised Neverland 2x06: il ritorno di un protagonista e il suo piano brutale

Dopo una breve pausa, finalmente la seconda stagione di The Promised Neverland è tornata per dare seguito a una clamorosa rivelazione avvenuta durante la puntata precedente. Nel sesto episodio, infatti, gli spettatori vengono informati su quanto accaduto a Norman.

Ritenuto morto, incredibilmente al termine della quinta puntata di The Promised Neverland 2 Norman è riapparso dal nulla per salvare i suoi compagni. Ma come ha fatto il ragazzo a sopravvivere ai demoni di Grace Field?

Sfortunatamente, ancora una volta la serie animata fornisce le risposte a questo grande quesito in maniera piuttosto deludente. Difatti, i numerosi tagli hanno ridotto la drammaticità dei retroscena su quanto accaduto realmente a Norman.



Evitando di addentrarci in questa rivelazione per evitare spoiler, sostanzialmente grazie all'aiuto di una misteriosa figura Norman sarebbe riuscito a scappare dai demoni e fuggire insieme ad altri orfani.

Il ragazzo, inoltre, ha un piano ben preciso per distruggere le brutali creature. I demoni hanno bisogno di mangiare umani per mantenere la propria intelligenza, ma contaminando il loro cibo essi perderebbero il controllo e si trasformerebbero in bestie assetate di sangue; il loro stesso sangue. Questa complotto, però, va in netta contrapposizione con l'idea di Emma di una convivenza pacifica. Da quale parte si schiereranno Ray e gli altri orfani sopravvissuti?

Con la messa in onda di questa puntata l'anime è arrivato alla sua metà, tuttavia The Promised Neverland continua a non convincere i fan. La verità viene a galla, ecco un trailer di The Promised Neverland 2x06.