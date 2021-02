The Promised Neverland 2x07 arriva su VVVVID: genocidio in vista?

Tutto sembra andare verso il finale. Dopo una prima stagione introduttiva dove abbiamo visto Emma, Ray e altri bambini fuggire da Grace Field, la seconda stagione di The Promised Neverland ha iniziato a correre verso il finale, sorprendendo gli spettatori. Tra un taglio e l'altro, l'adattamento si è dimostrato completamente diverso dal manga.

Adesso siamo entrati già nella fase finale dell'anime. È stato rivelato da poche ore il doppiatore di Peter Ratri, ultimo nemico di The Promised Neverland, ma intanto dobbiamo assistere ad altri cinque episodi prima del finale. Emma e Ray hanno finalmente rincontrato Norman, creduto morto, col ragazzo che ha però in mente un piano genocida.

Insieme al quartetto di seguaci che ha trovato a Lambda, Norman vuole sterminare tutti i demoni e creare un nuovo mondo dove i bambini bestiame possano vivere in libertà. The Promised Neverland 2x07 appena arrivato su VVVVID continua a porre l'accento su questo piano, ma ci mostrerà anche quali sono le intenzioni di Norman verso Mujika e Sonju, due demoni che non regrediscono anche se non mangiano carne umana.

Il piano di Norman continuerà alla luce di queste rivelazioni oppure sarà mutato come nei desideri di Emma? E quanto entreranno in gioco gli ultimi nemici di The Promised Neverland 2?