The Promised Neverland 2x08 in italiano su VVVVID: quale sarà la scelta dei protagonisti?

La stagione di The Promised Neverland continua da sette settimane sulle emittenti giapponesi e anche sulla piattaforma nostrana VVVVID. Con sottotitoli in italiano, settimana dopo settimana, stiamo assistendo a quello che sembra il viaggio finale dei bambini e che sarà destinato quindi ad avere un epilogo in pochi episodi.

Abbiamo scoperto com'è il mondo esterno e anche la società dei demoni, fattori completamente sconosciuti nella prima stagione di The Promised Neverland del 2019. Emma e Ray, insieme agli altri bambini, hanno però già dovuto fare i conti con questa brutta realtà che li ha portati a un esilio dietro l'altro a causa dei continui pericoli e attacchi dei propri inseguitori.

Ora però i protagonisti hanno riabbracciato Norman, il loro vecchio amico, che vuole portare avanti un progetto di sterminio per liberare il mondo dai demoni e garantire quindi pace ai bambini delle fattorie. Emma non è d'accordo e per questo si mette in viaggio per cercare Mujika e Sonju, e questo viaggio diventa realtà in The Promised Neverland 2x08. Il nuovo episodio dell'anime è appena stato reso disponibile su VVVVID con sottotitoli in italiano e, come rivelato dal trailer con Norman e un nuovo personaggio, la sfida si farà sempre più dura e avvincente.

Intanto l'anime continua a perdere sostenitori come dimostrato dai voti di The Promised Neverland su MyAnimeList.