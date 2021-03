The Promised Neverland 2x08: trailer per il passato di Norman e l'arrivo di Peter Ratri

La seconda stagione di The Promised Neverland, nonostante sia partito a gennaio 2021, è già in odore di finale. Sono stati infatti programmati solo 11 episodi per questa stagione e di conseguenza, dopo l'episodio riepilogativo di The Promised Neverland 2, siamo entrati nella seconda e ultima fase dell'anime.

Sembra infatti che la produzione di CloverWorks abbia spinto sull'acceleratore per portare al termine la storia di The Promised Neverland con questa seconda stagione. A dimostrarlo ancora una volta, oltre agli eventi degli episodi precedenti, c'è l'anteprima della prossima puntata che verrà mandata in onda in Italia su VVVVID venerdì 5 marzo alle ore 21:00.

Il trailer di The Promised Neverland 2x08 ci riporta al passato di Norman, ambientato in quei mesi passati tra la spedizione da Grace Field e il momento in cui ha reincontrato Emma. Nel video visibile in basso vediamo Norman in una strana struttura, circondato dall'oscurità e sale particolari. E mentre Emma e Ray sono in viaggio per cercare Mujika e Sonju, vediamo anche per la prima volta Peter Ratri, un uomo alto con i capelli bianchi e lunghi e che è il capo degli umani nemici.

In attesa del prossimo episodio, continuano a calare i voti di The Promised Neverland 2, con i fan sempre più delusi per l'adattamento animato.