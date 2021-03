The Promised Neverland 2x09 disponibile su VVVVID: i protagonisti verso l'ultima avventura

Inizia marzo e ciò vuol dire che molte serie animate che vanno in onda in Giappone stanno per terminare. La stagione invernale si concluderà infatti a fine mese, lasciando spazio a quella primaverile che vedrà l'esordio di anime attesissimi come My Hero Academia 5. Ma intanto c'è ancora chi ha qualcosa da dire, ad esempio The Promised Neverland 2.

I bambini di Grace Field sono dovuti scappare ogni giorno dai demoni e dagli inseguitori, alla ricerca di un proprio posto nel mondo. Nelle prime puntate, The Promised Neverland 2 ha introdotto nuovi ambienti e personaggi, ma la vita dei bambini non è mai riuscita a trovare stabilità a causa dei continui attacchi e delle situazioni pericolose.

Soltanto l'arrivo di Norman, il loro amico creduto perduto, sembra aver dato nuova linfa vitale ai ragazzi che si sono ritrovati all'improvviso senza casa. Peccato che Norman abbia fatto partire un genocidio e che Emma sia completamente contraria a ciò. Dopo aver avuto dei rimorsi nel finale dell'ottavo episodio, Norman incontra nuovamente Emma.

La loro discussione sarà al centro di The Promised Neverland 2x09, episodio appena reso disponibile su VVVVID con sottotitoli in italiano. La terzultima puntata dell'anime ci porterà inevitabilmente verso la conclusione di questa storia e verso il nemico finale.