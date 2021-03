The Promised Neverland 2x10 arriva su VVVVID: il penultimo episodio per la sfida finale

Stiamo per giungere al termine della seconda stagione di The Promised Neverland. Emma e gli altri ragazzi di Grace Field che abbiamo conosciuto nel corso della prima stagione sono alle prese con la fuga finale verso un mondo privo di demoni e dove possono vivere in pace e crescere come dei bambini normali.

Abbiamo visto il passato di Norman e l'arrivo di Peter Ratri, due personaggi che si sono rivelati fondamentali in questa seconda fase di The Promised Neverland 2. Norman ha deciso di passare definitivamente dalla parte dei protagonisti, anche se c'è qualcuno del suo gruppo che non sembra essere d'accordo. Infatti Vincent, al termine dell'episodio 2x09, utilizza la radio per mandare un messaggio a Grace Field, rivelandosi almeno per il momento un traditore.

Il suo interlocutore dall'altro lato potrebbe essere proprio Peter Ratri che sembra ricoprirà il ruolo di cattivo finale di The Promised Neverland. Arrivati agli ultimi due episodi della stagione, VVVVID ha reso disponibile The Promised Neverland 2x10 sul suo portale con sottotitoli in italiano. Il nuovo episodio ci porterà alla sfida finale tra i bambini bestiame e le forze di Peter Ratri, con tanto di apparizione di mamma Isabella che sembra per ora essere dalla parte dei nemici. Chi vincerà l'ultima sfida?