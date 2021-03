The Promised Neverland 2x11: il finale della serie è disponibile su VVVVID

Quello di The Promised Neverland è un viaggio che gli autori Kaiu Shirai e Demizu Posuka hanno intrapreso nel 2016 su Weekly Shonen Jump. Il loro manga è diventato velocemente famosissimo sia in oriente che in occidente, prospettando subito aspettative rosee, e infatti dopo poco tempo fu annunciato l'anime, prodotto da Cloverworks.

Nel 2019, la stagione 1 di The Promised Neverland è stata apprezzata e creò molta attesa per gli sviluppi futuri degli eventi dell'anime. Sviluppi che sono arrivati con la seconda stagione, partita a gennaio 2021, esattamente due anni dopo l'inizio del primo ciclo di episodi. La serie ha portato Emma e gli altri bambini di Grace Field in un nuovo mondo, non semplice da vivere, e in cui devono riuscire a capire come poter sopravvivere senza la paura di essere divorati.

Settimana dopo settimana, VVVVID ha portato con sottotitoli in italiano sulla sua piattaforma gli episodi dell'anime. Venerdì 26 marzo è però il turno di The Promised Neverland 2x11, l'ultimo episodio della serie, ora disponibile. Intitolato semplicemente "episodio 11" così come i precedenti, vedremo la risoluzione della sfida tra Emma e Peter Ratri, oltre al modo in cui la ragazzina porterà i suoi amici al sicuro nel mondo degli umani.

Si chiude così The Promised Neverland 2 che non ha ottenuto buoni riscontri tra gli spettatori.