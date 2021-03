The Promised Neverland 2x11 finisce nelle tendenze USA, i fan: 'Disastro senza precedenti'

Per chi non conoscesse la situazione, il regista Mamoru Kanbe e i ragazzi di CloverWorks hanno deciso di realizzare la seconda stagione di The Promised Neverland subito dopo la conclusione del manga, sapendo di dover soddisfare le aspettative di milioni di fan dopo l'eccellente lavoro svolto con prima stagione dell'anime . La seconda stagione, tuttavia, è stata realizzata di fretta e furia e ha finito per tagliare ingenti parti di storia , adattando ben 144 capitoli in undici puntate contro i 37 della Stagione 1.

I've never even read the manga but the ending to The Promise Neverland anime was just bad. #PromisedNeverland pic.twitter.com/GlXuAmndfL — PhantomVash808(Bucs Going For 2) (@PhantomVash808) March 26, 2021

Jesus christ... #PromisedNeverland had ana amazing 1st season and premise, and season 2 started off strong, but dear god, what the hell happened?! What the fuck was that ending?! What the actual hell?! — Ian (Halo Canon) (@toa_freak) March 26, 2021

I have seen some poor anime adaptations. I have seen poor animation. I have seen Bad dubs and bad directorial decisions. But i never been more disrespected as I have watching the season 2 of #PromisedNeverland — Ging-anime (@kingginger95) March 26, 2021

The writers should never be in charge of anything again! They ruined the promised neverland one of the most unique, wholesome, courageous and brilliant mangas. What a travesty for the fans that spent years anticipating this. The lazy summary left everything to be desired. — JK ALL DAY (@JKPrinceOfBusan) March 25, 2021

Somehow, as an anime only, they’ve managed to contradict every good point of #PromisedNeverland season 1 in the span of two episodes. The suspense, the world, the mystery, all gone in 2 fucking episodes. #Anitwt #anime #anitwit pic.twitter.com/GJxpV1ZAnw — B1!nk (@Weaboo_Blink) March 25, 2021