The Promised Neverland: ecco 3 meravigliosi cosplay di Emma, quale preferite?

The Promised Neverland è un successo stellare, come dimostrano le oltre 20 milioni di copie in circolazione e, perché no, lo spropositato numero di cosplayer che ogni giorno omaggiano la serie. Proprio a questo proposito abbiamo deciso di mostrarvi tre magnifici cosplay della giovane Emma, reinterpretata in ottica "adulta" da delle fan.

Il primo costume è quello della giovanissima cosplayer giapponese Kitaro, famosa soprattutto per le sue foto a tema Sword Art Online e Kaguya-sama: Love is War. La seconda è la più famosa del trio, Kleiner Pixel, conosciuta su Tik Tok e YouTube per via dei suoi video make up. La terza invece è Dark Tenshi, giovane cover dancer giapponese.

Emma, Norman e Ray sono i protagonisti di The Promised Neverland e di conseguenza sono i più citati dai cosplayer, la prima però ha sempre goduto di una maggiore fama in terra nipponica. Nel primo sondaggio di popolarità redatto da Shonen Jump nel marzo 2018, Emma prese la testa della classifica con alle sue spalle Norman e Ray. Nel mese di settembre si pensò ad una variazione nelle prime posizioni, ma il secondo sondaggio di popolarità riconfermò Emma al primo posto con 5581 voti, seguita a ruota dagli stessi Norman (4763) e Ray (4651).

E voi cosa ne pensate? Quale delle tre ragazze ha svolto un lavoro migliore? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non abbiate ancora recuperato questo capolavoro invece vi ricordiamo che le puntate di The Promised Neverland sono trasmesse su VVVVID con il doppiaggio italiano.