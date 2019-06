The Promised Neverland: ammiriamo una nuova meravigliosa illustrazione a colori di Emma

Il manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, pubblicato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump, The Promised Neverland, è attualmente arrivato al capitolo 135, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Le avventure dei bambini in uno mondo che non gli appartiene continuano e nel mentre, possiamo goderci questa nuova meravigliosa illustrazione.

Condivisa su Twitter dalla nota fonte di anime e manga SPY, potete ammirare in calce alla notizia la stupenda illustrazione di Emma e tutti gli altri bambini incontrati durante l'opera. Si tratta di un artwork decisamente suggestivo, che ci mostra la protagonista dell'opera coperta da un ombrello su cui è scritto il suo numero.

Lo stesso vale per tutti gli altri bambini, che per ricoprirsi dalla pioggia utilizzano un ombrello con il loro numero. Nonostante non siamo in grado di si riconoscerli a causa dell'inquadratura, i più interessanti potranno divertisti a cercare di identificare gli altri attraverso il loro numero. Oltre ad Emma, sullo sfondo è possibile intravedere Norman e Ray, mentre in alto a destra appare la scritta "rain or shine".

L'illustrazione sembra essere stata apprezzata dagli appassionati e non ci si può sicuramente stupire, data la qualità del disegno e della colorazione. Non solo gli autori originale della serie producono illustrazioni meravigliose, infatti, solamente qualche giorno fa abbiamo potuto ammirare una stupenda illustrazione di Emma realizzata da un fan.