The Promised Neverland, l'anime arriva su Crunchyroll e Hulu

The Promised Neverland debutterà a gennaio 2019 in Giappone su Fuji TV per la televisione e su Amazon Prime per lo streaming, mentre in Francia e Germania la piattaforma Wakanim ha già annunciato che si occuperà di trasmettere in simulcast la serie. Ora è il turno degli Stati Uniti rivelare dove verrà pubblicato l'anime tratto dall'omonimo manga.

In contemporanea con la Jump Festa, dove è stato rivelato il nuovo trailer dedicato a The Promised Neverland, Aniplex USA ha annunciato tramite il suo account Twitter che lo streaming dell'anime inizierà il 9 gennaio su Crunchyroll e Hulu. Insieme all'annuncio, Aniplex ha allegato il nuovo video con sottotitoli in inglese, che potete visionare nella notizia.

In Italia non si hanno ancora novità sulla trasmissione della serie e se, inizialmente, si poteva pensare a un'esclusiva di Amazon Prime, le novità sul simulcast in Francia e Stati Uniti fanno pensare che la situazione è più complessa. Oltre Amazon Prime e Crunchyroll, anche VVVVid ha confermato che sono interessati alla serie, seppure non abbiano dato conferme sul prossimo palinsesto.

The Promised Neverland è un manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu che ha iniziato la propria pubblicazione su Weekly Shonen Jump nel 2016, macinando vendite e critiche positive fin dalle battute iniziali.