The Promised Neverland: anime e manga augurano buon 2020 ai fan

Si entra nell'anno del topo in Giappone, seguendo le impronte del calendario cinese. Il 2019 è ormai alle spalle, salutato da tutti, mentre in tanti si stanno lanciando in vari auguri per l'ormai arrivato 2020. Tra questi ci sono anche Kaiu Shirai e Demizu Posuka, autori del manga di The Promised Neverland, così come lo staff dell'anime.

The Promised Neverland, diventato famoso fin da subito in Giappone e poi grazie all'anime anche nel resto del mondo, è un titolo che avrà ancora qualcosa da dire nel corso del prossimo anno. Mentre il manga si avvicina alla fine, il resto del franchise si amplierà con un ulteriore anime e un film live action.

Per celebrare quest'anno in arrivo, i due autori e lo staff di A-1 Pictures hanno pubblicato alcune illustrazioni sui vari profili social. In calce possiamo vedere gli auguri di Demizu Posuka, con Norman alle spalle di Emma e Ray. La ragazza regge in mano anche un Little Bunny leggermente modificato per ricordare la forma di un kagami mochi, dolce tipico giapponese di Capodanno.

Al suo fianco c'è l'illustrazione e messaggio di Kaiu Shirai, sceneggiatore del manga. Oltre alla richiesta di seguire light novel, anime e live action, l'autore augura un buon 2020 a tutti e avvisa i fan di mantenere alta l'attenzione sul fumetto. Infine, anche sull'account dell'anime di The Promised Neverland sono apparse illustrazioni, ben tre, dedicate ognuna a uno dei personaggi principali. Il 2020 sarà certamente fondamentale per il franchise di The Promised Neverland