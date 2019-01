The Promised Neverland è l'anime più atteso del 2019 secondo Crunchyroll

La divisione americana di Crunchyroll ha indetto una classifica per stabilire gli anime più attesi dai fan presenti nel catalogo della piattaforma streaming: sulla vetta del podio figura The Promised Neverland, interessante serie anime tratta dal manga shonen di Kaiu Shirai e Posuka Demizu.

La produzione, realizzata da CloverWorks, si prepara a debuttare il prossimo 10 gennaio e occupa attualmente il secondo posto della classifica indetta da Crunchyroll. A quanto pare le avventure distopiche di Emma, Norman e Ray sono tra le più attese dal pubblico americano: ricordiamo che il manga di The Promised Neverland è edito in Italia da J-POP.

L'opera è scalzata soltanto dalla seconda stagione de Il piano nella foresta, serie anime che tornerà il prossimo 27 gennaio in Giappone. Forest Piano, questo il titolo originale, ha già esordito in tutto il mondo con la season 1 grazie a Netflix, che l'ha distribuito per la visione a tutti gli abbonati al servizio streaming.

Il piano nella foresta e The Promised Neverland hanno scalzato altre produzioni piuttosto rinomate come Dororo - anime tratto da un celebre manga di Osamu Tezuka - Kakegurui Stagione 2 e Mob Psycho 100 Stagione 2. Qual è il vostro anime più atteso per il 2019?