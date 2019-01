The Promised Neverland, l'anime è stato acclamato anche ad Hollywood

Il successo planetario riscosso dal manga di The Promised Neverland sta per essere duplicato grazie all'arrivo dell'anime. Negli scorsi giorni molti, tra fan del fumetto e nuovi spettatori che si sono avvicinati alla serie grazie all'anime, hanno acclamato il primo episodio trasmesso il 10 gennaio. In arrivo apprezzamenti anche da altri personaggi.

Masi Oka, conosciuto in Italia per aver dato il volto a Hiro Nakamura, uno dei protagonisti della famosa serie Heroes, ha ammesso sul suo account Twitter di essere un lettore del manga e di aver guardato il primo episodio di The Promised Neverland. Proprio in virtù di ciò, e dell'ottima qualità che l'anime ha raggiunto, consiglia ai suoi follower di dare uno sguardo alla serie. Masi Oka è riconosciuto per essere un patito di manga, e tra i suoi preferiti trovano posto Le Bizzarre Avventure di Jojo, ONE PIECE, Eyeshield21 e Pluto.

The Promised Neverland sta acquistando sempre più seguito, dopo un 2018 già ottimo per una serie molto giovane. Iniziata nel 2016 su Weekly Shonen Jump, la serie scritta da Kaiu Shirai e disegnata da Posuka Demizu ha ricevuto sempre più pareri favorevoli nei sondaggi settimanali così come nelle vendite dei volumi, arrivando anche al primo posto come volume più venduto nella prima settimana del 2019 con la dodicesima raccolta della serie.