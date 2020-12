The Promised Neverland: annunciati due nuovi doppiatori per la seconda stagione

Dopo la pubblicazione di un poster molto particolare che ha rivelato due nuovi personaggi che debutteranno nella seconda stagione di The Promised Neverland, sul sito ufficiale dell'opera creata da Kaiu Shirai e Posuka Demizu sono stati annunciati i nuovi doppiatori che si aggiungeranno al cast.

Nonostante la prima stagione sia stata accusata di distaccarsi, anche se leggermente, da quanto narrato all'interno del manga, il colpo di scena finale ha profondamente sorpreso la community, la quale ha immediatamente cominciato a speculare riguardo le avventure che vivranno Emma, Norman e Ray in seguito alla fuga dall'orfanotrofio, e alle verità scoperte nelle ultime puntate.

I doppiatori presentati sono Shin'ichiro Kamio e Atsumi Tanezaki, e ricopriranno rispettivamente i ruoli di Sonju e Mujika, i due misteriosi personaggi apparsi sulla nuova locandina pubblicata nella giornata di ieri, che ha confermato anche la data di debutto del primo episodio della seconda stagione, originariamente previsto per ottobre, ma posticipato a causa dei rallentamenti dovuti alla pandemia, al 7 gennaio 2021.

Non sono state rivelate altre informazioni riguardanti i due personaggi in questione, ma giocheranno sicuramente un ruolo importante per introdurci al mondo esterno all'orfanotrofio. Ricordiamo che gli autori hanno commentato le differenze tra anime e manga, e in attesa del ritorno vi lasciamo alla recensione della prima stagione di The Promised Neverland.