The Promised Neverland, annunciato il doppiatore del nemico finale: è lo stesso di Reiner

Con l'inizio della seconda stagione di The Promised Neverland, gli spettatori hanno osservato e conosciuto il mondo che si trova al di fuori di Grace Field. Terre desolate, foreste di alberi enormi e anche alcuni insediamenti demoniaci: tutto questo l'abbiamo conosciuto con i primi episodi che non hanno certo risparmiato difficoltà ai bambini.

Con The Promised Neverland 2x06 siamo entrati nella seconda fase di questa stagione, che potrebbe anche essere l'ultima per l'anime. Emma e Ray, dopo una fuga al cardiopalma, hanno incontrato nuovamente Norman, il loro amico creduto ormai morto, e hanno anche fatto la conoscenza dei suoi nuovi seguaci e del piano che vogliono mettere in atto. Mentre tutti i nodi iniziano a venire al pettine, c'è spazio anche per il nemico finale della serie.

Peter Ratri ha infatti una voce e ciò vuol dire che il suo debutto in The Promised Neverland 2 sta per avvicinarsi. Come aggiornato dalla pagina TPN Manga su Twitter, il suo doppiatore sarà Yoshimasa Hosoya, famoso per aver dato la voce a Reiner Braun de L'Attacco dei Giganti, Fumikate Tokoyami di My Hero Academia, Asahi Azumane di Haikyu!! e Frederik Arthur di Banana Fish.

Mentre il 26 febbraio sarà disponibile la settima puntata dell'anime, continuano a fioccare richieste di cancellazione di The Promised Neverland 2.