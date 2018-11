The Promised Neverland: annunciato il gruppo che comporrà la ending

Nelle scorse ore abbiamo avuto la notizia di coloro che si andranno ad occupare della composizione della canzone conclusiva della serie animata di The Promised Neverland. Si tratta dei Co shu Nie, che hanno condiviso un messaggio con i fan a riguardo.

Dopo l'annuncio della scorsa settimana che ci informava del fatto che la opening di The Promised Neverland sarebbe stata realizzata dagli UVERworld, oggi abbiamo appreso che la canzone conclusiva della serie tratta dal manga di Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu sarà composta dalla band di tre membri che risponde al nome di Co shu Nie.

Ecco il messaggio che il trio ha condiviso per informare gli appassionati del lavoro commissionatogli.

"Salve a tutti! Siamo i Co shu Nie, un gruppo musicale di tre membri a cui è stata affidata la ending per The Promised Neverland. Non importa quante volte tu venga calpestato, non smetterai mai di muovervi per il bene di qualcosa di molto prezioso. Abbiamo scritto questa canzone esattamente con questo in mente.

I membri del nostro gruppo hanno letto il manga in questione per molto tempo, e sono davvero felici di avere la possibilità di realizzare questa canzone conclusiva. Siamo impazienti di vedere un'Emma commovente. Ci sarà qualcosa che sorprenderà gli spettatori ogni settimana, quindi assicuriamoci di vedere la serie tutti insieme! Quindi, per favore, vi preghiamo di aspettare la ending di The Promised Neverland realizzata dai Co shi Nie."

La prima stagione di The Promised Neverland, che arriverà a gennaio prossimo per Amazon Prime Video, coprirà l'arco narrativo della "Fuga", che viene svolto dai primi trentasette capitoli del manga. Ricordiamo inoltre che The Promised Neverland è in corso di pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dall’agosto del 2016. In Italia è edito da J-Pop, ed è arrivato al suo sesto volume.