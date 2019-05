The Promised Neverland: anticipazioni dal capitolo 135 del manga

The Promised Neverland era in pausa la settimana scorsa, pertanto abbiamo dovuto attendere un pochino più del solito per vedere gli sviluppi della storia di Emma. I capitoli recenti ci hanno mostrato tre scenari diversi che stanno andando avanti di pari passo: la capitale reale, il viaggio di Emma e Ray e il piano di Norman per lo sterminio.

Il nuovo capitolo di The Promised Neverland stavolta è composto da 19 pagine, segno che Kaiu Shirai, lo sceneggiatore della serie, dovrebbe essersi ristabilito del tutto. Lo scenario è cambiato rispetto a quello delle poche pagine del capitolo 134, dove abbiamo visto un Ray anziano vagare per un luogo sperduto, mentre ci venivano mostrati alcuni flashback delle Sette Mura.

Ora Posuka e Shirai ci hanno fatti tornare al rifugio di Norman, la Mascella del Leone, dove Don e Gilda erano stati chiamati proprio dal capo della fazione umana. Norman spiega ai due ex fratellini dell'orfanotrofio che ha un piano che coinvolge Musica e Sonju, e questo prende di sorpresa i due ragazzini. Norman riesce a convincerli a intraprendere un viaggio, accompagnati da Hayato e da una ragazzina circondata da lupi che fu salvata dal ragazzo targato 22194 qualche mese prima da un allevamento.

Mentre il piano di Norman continua a svolgersi, l'ultima pagina vede Ray tenere una Emma infante tra le braccia, nuovamente in un luogo deserto. Sembra quindi che il viaggio di Emma e Ray verso la salvezza di tutte le razze sia ancora in alto mare. The Promised Neverland tornerà sul numero 27 di Weekly Shonen Jump con una pagina a colori. Intanto, è stata pubblicata la copertina del quattordicesimo tankobon.