The Promised Neverland: anticipazioni dall'episodio 4

Ieri sera, giovedì 24, è andato in onda il terzo episodio della serie The Promised Neverland, sottotitolata in italiano da parte di VVVVid, ma a causa della natura della serie, i fan non vedono l'ora di sapere cosa succederà nel prossimo episodio.

Settimanalmente, sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump, vengono pubblicate le sinossi degli episodi futuri degli anime in corso tratti da manga della stessa rivista. E The Promised Neverland non fa eccezione. Grazie alla traduzione del sempre ben informato OrganicDinosaur possiamo dare uno sguardo a ciò che ci aspetta nel quarto episodio. Attenzione spoiler, quindi se non avete ancora visto l'ultimo episodio fermatevi nel leggere.

La sinossi è la seguente: "Inizia la battaglia intellettuale per sconfiggere Isabella! Emma e i suoi compagni sono sconvolti di sapere che qualcuno li stia tradendo! Emma è infastidita dal sapere che uno dei bambini sta informando Isabella delle loro attività. Dall'altra parte, Isabella convoca Krone e le chiede come sta andando la vita nell'orfanotrofio...

Che mosse faranno Emma e compagni?! Emma vuole avere fiducia nei bambini che vivono nella casa. Segue il consiglio di Ray e sorveglia Gilda e gli altri?!

Questa settimana, Norman. Continua il piano per la fuga dalla prigione! Per poter superare la sorveglianza di Isabella, Norman pianifica una strategia e informa Emma e Ray. Devono decidere le tempistiche della fuga. Per superare l'ostacolo nel loro piano, decidono di preparare una trappola per scoprire chi li stia tradendo."

Le immagini del tweet che potete vedere in calce ci mostrano una preponderante presenza di mamma Isabella, che abbiamo visto è riuscita a inserire una spia nel gruppo di bambini. L'episodio 4 di The Promised Neverland si intitolerà 291045 e sarà trasmesso giovedì 31 gennaio.