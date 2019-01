The Promised Neverland: anticipazioni sul capitolo 120

I fan di The Promised Neverland stanno vivendo un momento molto felice: l'anime appena arrivato in TV si sta confermando di ottima qualità e sta facendo conoscere molto più ampiamente la serie, mentre il manga si sta avventurando verso la conclusione voluta dagli autori. Il capitolo 120 pone un altro tassello importante nella storia.

Dopo aver raggiunto, nel capitolo 118 di The Promised Neverland, il famoso luogo "Mascella del Leone", Emma e Ray, insieme agli altri ragazzi, scoprono che Norman è ancora in vita e si è appropriato del ruolo di William Minerva per poter fare da guida a tutti i bambini sotto il giogo dei demoni.

Nel nuovo capitolo che arriverà ufficialmente lunedì 28 gennaio, le anticipazioni (di cui potete vedere una pagina in calce alla notizia) ci mostrano come Norman sia già a conoscenza delle origini dei demoni, chi siano e come si riproducano. Il flashback mostrato dal personaggio ci mostra come i demoni siano organismi che si sono evoluti nel tempo mangiando animali e, man mano che si cibavano, assumevano sempre di più i connotati delle bestie divorate. Quando spuntarono i primi umani, apparvero anche i primi demoni intelligenti, nati proprio quando i mostruosi esseri hanno iniziato a mangiare gli uomini.

Questo ha portato ad una lunga battaglia per la sopravvivenza, poi conclusasi con il famoso patto che ha scisso il mondo in due. Ma c'è dell'altro: Norman, durante la fuga dal misterioso allevamento Lambda, ha capito il vero scopo di quel luogo, ovvero la produzione di esseri umani e la sperimentazione su di essi. Ma il ragazzo sembra avere anche ben altro in mente. Il prossimo capitolo di The Promised Neverland sarà il 121 e arriverà su Weekly Shonen Jump il 28 gennaio.