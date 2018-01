The Promised Neverland arriva il 31 gennaio in fumetteria: trailer e prime tavole!

L'attesa sta per finire: il primo volume di, il manga che in appena un anno di serializzazione in Giappone è già campione d'incassi, arriverà in fumetteria domani, mercoledì 31 gennaio, edito in Italia da J-POP Manga! Per l'occasione, vi proponiamo un trailer e le prime tavole dell'opera.

The Promised Neverland è infatti la nuova hit proveniente dalle pagine di Weekly Shonen Jump, che nel giro di appena un anno di pubblicazione ha già venduto oltre due milioni di copie in terra nipponica. Il nuovo manga shonen di casa J-Pop Manga racconta la storia di tre bambini che vivono felici fin dalla nascita in un orfanotrofio circondato da un fitto bosco. Ma cosa succede quando si viene adottati?

Emma, Norman e Ray vivono felici fin dalla nascita in un orfanotrofio circondato da un fitto bosco, accuditi da un’amorevole “mamma”. La loro illusione di normalità va in pezzi quando scoprono cosa succede davvero a chi lascia la casa per essere “adottato”, e cosa nasconde il muro che delimita il bosco: ai ragazzi non rimane che ingegnarsi per cercare la fuga. Inizia un letale gioco del gatto con il topo!

The Promised Neverland è scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu: in Giappone, la pubblicazione è iniziata nel 2016 e la momento la serializzazione dell'opera conta 6 tankobon.

Finalmente questo acclamato manga sbarca nel nostro Paese: leggerete il primo numero?