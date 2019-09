The Promised Neverland: arriva un fantastico cosplay di Emma

The Promised Neverland si è confermato come uno degli anime top del 2019, con i suoi dodici episodi che hanno conquistato tantissimi fan. Ora l'attesa è tanta e molti vorrebbero già gustarsi le avventure che Emma e gli altri vivranno nella seconda stagione dell'anime. Qualcuno però è riuscito a ingannare l'attesa calandosi nei panni di Emma.

Dopo il cosplay di The Promised Neverland a tinte horror arriva quello più solare e gioioso di HiImZanox, ragazza che ha deciso di postare sul popolare social Reddit il suo cosplay di una Emma più adulta ma con gli stessi panni indossati a Grace Field.

L'eroina di The Promised Neverland che potete vedere in calce indossa la camicia bianca data a tutti i bambini dell'orfanotrofio. Risaltano indubbiamente i capelli di un arancione acceso e gli occhi verdi, insieme al numero tatuato sul collo mentre la cosplayer imita la posa di Emma in una delle locandine distribuite per promuovere The Promised Neverland. Cosa ne pensate di questo cosplay di Emma preparato da HiImZanox?

L'autore ha sempre sottolineato come Emma non dovesse apparire come una principessa ma come un cavaliere, in che chiave la vedremo durante la seconda stagione dell'anime, in arrivo durante il 2020?