The Promised Neverland, arriva il nuovo trailer esteso!

Carrellata di trailer alla Jump Festa di Weekly Shonen Jump, evento dedicato alle produzioni Shueisha. Non può mancare un ulteriore trailer di The Promised Neverland, la serie dei record della rivista che debutterà a gennaio con un anime.

Diramato in nottata e ripreso dall'account Twitter ufficiale dell'anime, il nuovo trailer di The Promised Neverland che potete vedere in calce, è un video esteso di due minuti che presenta perfettamente le atmosfere e i personaggi che ci accompagneranno nella serie.

Emma, Norman e Ray sono tre orfani di undici anni che vivono a Grace Field, una casa gestita da mamma Isabella in cui vivono anche altri bambini sotto i dodici anni. La vita prosegue tra la serietà dei test ed esami mattutini e la spensieratezza e il gioco del pomeriggio. I tre bambini più grandi si distinguono subito per essere i migliori, con spiccata intelligenza, capacità tattica e abilità fisiche. Tutto cambia però il giorno in cui una sorellina, Conny, verrà affidata a nuovi genitori. Il momento dell'adozione è sempre duro per i ragazzi, che vedono partire una persona a cui tengono, ma sperano nel profondo anche loro di essere adottati. Tutto cambia però la notte della partenza di Conny: a causa di un peluche dimenticato dalla bambina, Emma e Norman decidono di raggiungerla prima della partenza, scoprendo però un segreto che muterà radicalmente la concezione del mondo in cui vivono.

The Promised Neverland debutterà su Fuji TV nel blocco Noitamina l'11 gennaio alle 00:55 per le TV, mentre lo streaming è affidato in esclusiva ad Amazon Prime. In Francia e Germania lo show sarà disponibile in simulcast grazie a Wakanim, mentre non ci sono ancora notizie ufficiali per quanto riguarda l'arrivo della serie in Italia.