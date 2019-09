The Promised Neverland: sta per arrivare un annuncio importante sul finale!

Non è un segreto che The Promised Neverland stia per concludersi. Il manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Demizu Posuka su Weekly Shonen Jump ha già rivelato tempo fa di essersi avvicinato moltissimo al termine della sua serializzazione e gli avvenimenti che stanno accadendo ora nel manga lo stanno indubbiamente confermando.

Ma ora sembra che la rivista abbia ancora intenzione di rivelare qualcosa sul manga. Infatti, The Promised Neverland riceverà nel numero 45 della rivista copertina e pagina a colori d'apertura, un segnale importante. Tutto qui? Ovviamente no, perché la pagina di anteprima del famoso contenitore shonen di Shueisha rivela anche che ci sarà un annuncio importantissimo sul climax della serie.

Come potete vedere in calce, l'anteprima parla abbastanza chiaro: Emma davanti ai microfoni, con Ray e Norman alle sue spalle. Cosa sta per rivelare la ragazza ai lettori? Magari succederà come per altre serie, quali Naruto e Bleach, dove sarà svelato il numero di capitoli mancanti per raggiungere il termine della storia dei bambini di Grace Field.

The Promised Neverland è stato uno dei fenomeni manga di questi ultimi anni. Sin dal suo arrivo, ha macinato vendite ed è diventato una delle bandiere di Weekly Shonen Jump. L'anime programmato per lo scorso gennaio ha continuato a propagare la popolarità della serie, potenziando ulteriormente le vendite e la presenza nel mondo giapponese. Per la serie, è programmata una seconda stagione nel 2020.