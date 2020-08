The Promised Neverland è in arrivo sul grande schermo, ecco il nuovo trailer

Sebbene The Promised Neverland abbia concluso la propria pubblicazione su Shonen Jump, l'opera di Posuka Demiu e Kazu Shirai ha ancora molto da dire, sia attraverso la seconda stagione dell'anime sia con l'adattamento live-action in arrivo prossimamente.

Riguardo a quest'ultimo, sono stati diffusi dei nuovi aggiornamenti nelle ultime ore. E' stata pubblicata una clip inedita che, oltre a fornire un'idea generale dell'ambientazione, mostra i personaggi di Emma, Norman e Isabella.

Insieme al breve teaser è stato rilasciato anche un nuovo poster, caratterizzato dall'artificiosa cornice idilliaca dell'orfanotrofio, popolato da numerosi bambini muniti delle rispettive targhe di riconoscimento. La pellicola debutterà in Giappone nel mese di dicembre, e per ora non disponiamo di alcuna informazione inerente a una distribuzione occidentale.

Nel frattempo che l'universo di The Promised Neverland arrivi sul grande schermo, potete approcciarvi all'opera attraverso il manga - pubblicato in Italia da Star Comics - e alla serie animata disponibile sulle piattaforme di streaming Netflix e VVVVID.

La seconda stagione, invece, sarà fruibile a partire dal 2021. Nonostante fosse prevista per ottobre 2020, le complicazioni produttive scaturite dal COVID-19 hanno costretto lo studio d'animazione a posticiparne l'arrivo.

