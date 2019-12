The Promised Neverland, l'autore Kaiu Shirai parla di tutte le novità in arrivo nel 2020

Il mangaka Kaiu Shirai, autore del meraviglioso The Promised Neverland, ha deciso di non risparmiarsi durante il Jump Festa rivelando tutte le novità previste per l'ormai prossimo 2020. Oltre alla seconda stagione dell'anime attesa per il mese di ottobre infatti, sembrano essere in programma almeno un paio di interessanti sorprese.

Durante il panel riservato alla sua opera, Kaiu Shirai ha innanzitutto dichiarato: "Grazie a tutti per aver preso parte al nostro evento dedicato a The Promised Neverland! Innanzitutto vi confermo che arriverà un terzo romanzo e che la prima stagione dell'anime tornerà presto in televisione! Tra le altre novità, vi ricordo che a ottobre 2020 debutterà la seconda stagione dell'anime e che il 12 dicembre dello stesso anno farà il suo debutto nei cinema il live action! Sono contento, il prossimo anno sarà pieno di sorprese!".

L'autore ha poi fatto un salto indietro, ricordando l'anno passato: "Un anno fa non avevamo ancora trasmesso la prima stagione della serie animata, mi sembra incredibile. Per me ognuna di queste opere è come un universo parallelo, è uguale ma diverso ed è diverso ma uguale. La storia è la stessa ma cambia il modo in cui viene raccontata. Voglio approfittare di questo momento per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato sugli adattamenti, dall'anime al live action". Prima di concludere Shirai ha trovato il tempo di fare un piccolo annuncio riguardante il finale del manga, dichiarando: "Da qui in poi il climax continuerà a crescere sempre di più, finché non raggiungeremo il finale. Continuate a seguirci, non ve ne pentirete!".

