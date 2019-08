The Promised Neverland, gli autori celebrano il compleanno di Emma con un'illustrazione

Recentemente, abbiamo avuto modo di ammirare la copertina che da il via al finale di The Promised Neverland, ormai sempre più prossimo alla sua naturale conclusione. Gli autori, Kaiu Shirai e Posuka Demizu, non intendono allungare ulteriormente il brodo di quest'opera dal grandioso successo.

Ne abbiamo parlato spesso nell'ultimo periodo, ma il manga di The Promised Neverland sta per concludersi, inutile fare giri di parole. Sin dall'inizio, il duo aveva ribadito con forza il desiderio di non prolungare eccessivamente questa storia, nonostante l'opera sia il risultato di un processo economico che sta portando alle casse di Shuiesha cifre importanti. Ma a volte è giusto così, completare una serie nel momento più alto della sua serializzazione non è una cosa semplice, un gesto di grande coraggio e rispetto per il proprio duro lavoro.

In ogni caso, ieri 22 agosto, gli autori hanno deciso di omaggiare il compleanno di Emma con una meravigliosa illustrazione, in cui tutta la famiglia si riunisce davanti a un'enorme quantità di cibo. L'immagine in questione, e che potete ammirare in calce alla notizia, è stata ricondivisa persino da VIZ, editore statunitense dei diritti in inglese dell'omonimo titolo, segno della grande importanza che l'opera ha acquisito anche nel mercato internazionale. Vi ricordiamo, infine, che il manga è disponibile anche nel nostro Paese grazie all'editore Star Comics che ne sta curando l'adattamento nostrano.

E voi, invece, cosa ne pensate della stupenda illustrazione? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.