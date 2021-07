The Promised Neverland: gli autori tornano con un one shot per i 5 anni della serie

La serie The Promised Neverland è stata al centro di numerose discussioni dovute soprattutto alla seconda stagione dell'anime, caratterizzata dall'assenza di importanti eventi e dettagli, presenti nell'opera originale di Shirai e Demizu, che torneranno con una nuova storia per celebrare il quinto anniversario della storia di Emma, Norman e Ray.

Era il 1 agosto del 2016 quando i ragazzi della GraceField House facevano il loro debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump, colpendo immediatamente molti lettori. Cinque anni dopo le vendite del manga hanno raggiunto cifre impressionanti, considerando i 32 milioni di copie vendute in tutto il mondo, e i 6 milioni di copie stampate solo da gennaio ad aprile 2021. Un traguardo incredibile, che ha automaticamente inserito Kaiu Shirai e Demizu Posuka tra le coppie di mangaka più promettenti.

I due autori torneranno presto a far parlare di loro grazie alla pubblicazione di una storia one shot sul 35esimo numero della rivista Shonen Jump, come specificato nel post in fondo alla pagina. L'iniziativa è nata per celebrare il quinto anniversario della serie, tuttavia non è stato specificato se il racconto, dal titolo DC3, sarà in qualche modo legato a The Promised Neverland, o se invece sarà un'opera del tutto nuova e distaccata da quell'universo.

Ricordiamo che la Grace Field House è stata ricreata in un mostra dedicata alla serie, e vi lasciamo alla nostra recensione del manga di The Promised Neverland.