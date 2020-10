The Promised Neverland: l'autrice realizza un'illustrazione per l'uscita del live action

The Promised Neverland è uno dei titoli anime e manga più famosi degli ultimi anni, e anche se il manga si è concluso, il franchise non sembra volersi fermare. Infatti sono in uscita un film e una serie live action, e l'adattamento animato sta per debuttare a inizio 2021 con la seconda stagione.

Sembra che il primo live action di The Promised Neverland coprirà gli eventi della prima stagione dell'anime, facendoci vedere i protagonisti e tutti gli altri personaggi che hanno contribuito a rendere l'opera famosa in tutto il mondo. La storia è di certo una delle più spaventose degli ultimi anni, e si incentra su un trio di orfani che scopre di vivere in un mondo governato da demoni, i quali hanno creato gli orfanotrofi per allevare bambini umani come del bestiame per poi mangiarli.

Per celebrare l'arrivo del film live action, sull'account ufficiale Twitter di The Promised Neverland (@yakuneba_staff), l'illustratrice Posuka Demizu ha realizzato un'illustrazione, dando nuova vita ai personaggi del suo celebre manga. Ai piedi dell'illustrazione c'è una grande scritta in grassetto che dice: "il film di Yakuneba (abbreviazione usata in Giappone di Yakusoku no Neverland) uscirà tra due mesi! Manca poco! Disponibile al pubblico dal 18/12/2020"

La seconda stagione di The Promised Neverland sembra essere in uscita all'inizio del prossimo anno, e i fan che seguono l'anime stanno aspettando di vedere che cosa c'è oltre le mura dell'orfanotrofio che rinchiude Emma, Norman, Ray e gli altri bambini.

Vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovo trailer del live action di The Promised Neverland. Che ne pensate del disegno di Posuka Demizu? Siete curiosi di vedere come sarà il live action?