The Promised Neverland: ecco un bellissimo cosplay della protagonista Emma

Il manga di The Promised Neverland ha riscontrato fin dal suo primo arrivo su Weekly Shonen Jump apprezzamenti su apprezzamenti, venendo candidato anche per diversi premi. La popolarità è continuata a crescere fino all'arrivo della serie animata, con cui c'è stata una vera e propria esplosione, che ha fatto nascere anche nuovi cosplay.

Prima dell'inizio dell'anime di The Promised Neverland, i cosplay dedicati alla saga del mondo dei demoni erano pochi ed erano difficili da trovare in rete. Invece, sin da quando la prima stagione è andata in onda, si sono moltiplicati esponenzialmente le immagini di cosplayer alle varie convention dei fan di tutto il mondo.

L'ultima in ordine di arrivo è quello di Monpink11, una cosplayer che tra gli altri ha effettuato travestimenti anche con personaggi di Kakegurui. Come potete vedere in calce, la ragazza ha portato un suo cosplay di Emma, pubblicato sulla sua pagina Instagram. Si vede un'Emma sorridente, col classico ciuffo di capelli arancione, il tatuaggio sul collo e la camicetta bianca classica della divisa dell'orfanotrofio Grace Field.

Non possiamo che chiederci se arriveranno nuove rappresentazioni dei personaggi di The Promised Neverland già al Comicon di Napoli e se appariranno mai cosplay dedicati ai demoni, antagonisti principali del manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu.