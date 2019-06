The Promised Neverland: il capitolo 140 promette tanti nuovi sviluppi

I due fronti che gli autori di The Promised Neverland stanno portando avanti si intrecciano ancora una volta. Kaiu Shirai e Demizu Posuka hanno messo su una fitta rete di eventi che continuano a snodarsi e che, inevitabilmente, arriveranno ad intrecciarsi tutti durante il capitolo finale. Il capitolo 140 racconta entrambe le storie.

Il capitolo 140 di The Promised Neverland abbandona Don e Gilda, che hanno appena conosciuto la vera natura di Ayse, e proietta lo spettatore verso lo scenario della capitale. Le nobili famiglie demoniache si stanno radunando nella capitale a causa del Tifari, il festival che si terrà fra tre giorni per omaggiare la loro divinità. Intanto, Bayon ammette che sarebbe stato meglio tenere tra i propri ranghi la famiglia Giran, invece di dare potere al subdolo Dozza. Proprio Giran, insieme ai suoi soldati, è in prossimità della cittadella e osserva il luogo con freddezza.

Intanto, Emma e Ray sono ancora nei pressi del buco. I due decidono di toccarlo contemporaneamente ma, senza alcuna spiegazione, vengono separati. Ray si ritrova catapultato nel rifugio di Norman, mentre Emma in un luogo desolato, su un lago nero. Dall'alto arriva il drago con un occhio solo che vide nella visione di Cuvitidala, mentre un'entità misteriosa inizia ad avvicinarsi: è il demone che assume sempre più la forma di un bambino.

Secondo il demone, Ray non sarebbe mai potuto arrivare lì, perché il mondo reale è la sua prigione, mentre Emma ha una mente aperta e che potrebbe essere deliziosa da mangiare. La ragazza, senza troppa paura, afferma di voler riforgiare la promessa. The Promised Neverland tornerà col capitolo 141 su Weekly Shonen Jump #32 la prossima settimana.