The Promised Neverland capitolo 176: torna il manga con color, spoiler e colpo di scena

A causa delle varie pause della rivista e dei mangaka The Promised Neverland è in pausa da un mese. Il manga di Kaiu Shirai e Demizu Posuka è arrivato a un punto importante della storia, che si avvicina sempre di più al finale e potrebbe terminare da un momento all'altro. Con il ritorno di Weekly Shonen Jump, vediamo cosa c'è nel nuovo capitolo.

The Promised Neverland 176 apre con una pagina a colori che potete vedere in calce. Dopo tante peripezie, il sogno dei bambini sembra essersi avverato e quindi Emma e Musica, fianco a fianco, sembrano voler celebrare il loro obiettivo raggiunto con una pagina coloratissima. Ma c'è anche dell'altro che attende i protagonisti, come potete vedere dalle altre immagini divulgate sul capitolo.

Eravamo rimasti alla morte di Peter Ratri e al ricongiungimento tra Emma e Phil. Il capitolo 176 di The Promised Neverland ci mostra la riunione tra tutto il gruppo di Grace Field e il piccolo, rimasto per quasi due anni da solo nell'orfanotrofio. Ma nonostante l'apparente vittoria, i bambini devono ancora piangere: uno dei demoni dell'allevamento non accetta la nuova situazione e cerca di attaccare Emma. La protagonista verrà salvata dall'intervento di mamma Isabella che viene perforata dagli artigli del mostro. Vi aspettavate questo colpo di scena dopo un quasi annunciato finale?