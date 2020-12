The Promised Neverland: il capitolo extra rivela tutto il passato e i segreti di Krone

La conclusione di The Promised Neverland su Weekly Shonen Jump diversi mesi fa non ha fermato la continuazione del franchise. Oltre la lavorazione del film live-action e della seconda stagione dell'anime in arrivo nel 2021, i due autori stanno si stanno sia concentrando sulla mostra che su alcuni capitoli speciali su vari personaggi.

Il primo di questi capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump è incentrato su Krone. La sorella che si era unita nelle fasi iniziali di The Promised Neverland ritorna quindi sulla rivista e rivela tutta la sua storia. Dopo essere stata scelta per provare a diventare mamma, Krone si ritrova nel caos degli addestramenti insieme alle altre aspiranti. Ancora timida e indecisa, troverà un'alleata imprevista in Cecile, una sua vecchia sorella maggiore di Grace Field e in addestramento da due anni.

Giorno dopo giorno, le due rinsaldano sempre di più il legame sognando di scappare da quel posto, pur sapendo delle grandi limitazioni che ci sono tra sistemi di sorveglianza e il chip impiantato nel loro corpo. Le due sembrano non perdersi d'animo neanche quando una delle altre candidate prova la fuga, morendo nel mentre sotto lo sguardo attonito di tutte le ragazze.

Quando Krone tenterà di mettere in atto il piano si ritroverà però tradita proprio da Cecile che sembrava sfruttare le debolezze delle altre candidate per eliminarle e mettersi quindi in luce. Da quel momento Krone deciderà di non fidarsi più e, prima di essere uccisa, riuscirà a ribaltare le carte in tavola tradendo a sua volta Cecile con varie prove. Krone si salverà e Cecile morirà felice, sapendo di essere riuscita a salvare la sua sorellina minore indurendola e costringendola a non fidarsi più di nessuno, nell'attesa che un giorno riusciranno a rivedere insieme il cielo in libertà.

Il prossimo capitolo extra di The Promised Neverland sarà invece incentrato su Isabella e farà il suo debutto su Weekly Shonen Jump il 14 dicembre 2020.